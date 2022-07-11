Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса та модель, яка продовжує радувати фанатів образами під час показів. Щоправда, тепер Моніка вважає за краще спостерігати за презентаціями, адже на подіум виходить її красуня дочка Діва.

Так, учора вночі на Сицилії в італійському місті Сіракузи, яке славиться своїми стародавніми руїнами, пройшов показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023. У показі брала участь донька Моніки, а сама артистка та модель прийшла підтримати Діву.

Для появи у своїй при цьому Моніка обрала незвичний їй досить скромний образ. Чорний брючний костюм, мінімум макіяжу та прикрас перетворили Беллуччі і зробили з неї зразкову строгу леді, що спостерігає за дитиною.

А дочка Моніки знову викликала фурор, з'явившись на показі модного будинку в чудовому вбранні з вишивкою та сіточкою.

Як і очікувалося, 17-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – Діва Кассель наробила багато галасу своєю появою. Вона постала на подіумі в розкішному образі, Діва одягла в ілюзорну сукню-корсет із тюля із золотими ребрами, розшиту мереживним макромом, кристалами та перлами.

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