Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая продолжает радовать фанатов образами во время показов. Правда, теперь Моника предпочитает наблюдать за презентациями, ведь на подиум выходит ее красавица дочь Дева.

Так, вчера ночью на Сицилии в итальянском городе Сиракузы, который славится своими древними руинами, прошел показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023. В показе участвовала дочь Моники, а сама артистка и модель пришла поддержать Деву.

Для выхода в свет при этом Моника выбрала непривычный для нее довольно скромный образ. Черный брючный костюм, минимум макияжа и украшений преобразили Беллуччи и сделали из нее примерную строгую леди, наблюдающую за ребенком.

А дочь Моники снова произвела фурор, появившись на показе модного дома в изумительном наряде с вышивкой и сеточкой.

Как и ожидалось, 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева Кассель наделала много шума своим появлением. Она предстала на подиуме в роскошном образе, Дева надела в иллюзорное платье-корсет из тюля с золотыми ребрами, расшитое кружевом макраме, кристаллами и жемчугом.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий в наряде с вырезом пленила настоящей красотой.

Также Politeka писала, что Огневич заговорила о разбитом сердце и дала важное наставление.