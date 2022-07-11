Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая продолжает радовать фанатов образами во время показов. Правда, теперь Моника предпочитает наблюдать за презентациями, ведь на подиум выходит ее красавица дочь Дева.
Так, вчера ночью на Сицилии в итальянском городе Сиракузы, который славится своими древними руинами, прошел показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023. В показе участвовала дочь Моники, а сама артистка и модель пришла поддержать Деву.
Для выхода в свет при этом Моника выбрала непривычный для нее довольно скромный образ. Черный брючный костюм, минимум макияжа и украшений преобразили Беллуччи и сделали из нее примерную строгую леди, наблюдающую за ребенком.
А дочь Моники снова произвела фурор, появившись на показе модного дома в изумительном наряде с вышивкой и сеточкой.
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Как и ожидалось, 17-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева Кассель наделала много шума своим появлением. Она предстала на подиуме в роскошном образе, Дева надела в иллюзорное платье-корсет из тюля с золотыми ребрами, расшитое кружевом макраме, кристаллами и жемчугом.
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