Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна – відома українська актриса. Зірка у театрі познайомилася із Сергієм Бабкіним. У пари з'явилося двоє дітей - Веселіна та Єлисей. Також Сніжана виховує сина Артура, який у неї з'явився ще до стосунків із музикантом. Нині сімейство перебуває у Європі, де постійно Сергій виступає з концертами, збираючи гроші на підтримку України. Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Сніжана вирішила показати спільне фото з Веселиною. Парочка стояла на тлі історичної будівлі. Сніжана одягла рожеву міні-сукню і була в ляпасах. А Веселіна теж одягла сукню, але вирішила доповнити образ чорно-білими кросівками.
Як можна зрозуміти, сім'я зараз відпочиває у Венеції, Італія. Сніжана зізнавалася, що давно мріяла побувати там.
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