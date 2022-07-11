Жена Сергея Бабкина Снежана показала себя вместе с дочерью Веселиной во время прогулки в Италии.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса. Звезда в театре познакомилась с Сергеем Бабкиным. У пары появилось двое детей - Веселина и Елисей. Также Снежана воспитывает сына Артура, который у нее появился еще до отношений с музыкантом. Сейчас семейство находится в Европе, где постоянно Сергей выступает с концертами, собирая деньги на поддержку Украины. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот рза Снежана решила показать совместное фото с Веселиной. Парочка стояла на фоне исторического здания. Снежана надела розовое мини-платье и была в шлепках. А Веселина тоже надела платье, но решила дополнить образ черно-белыми кроссовками.

Как можно понять, семья сейчас отдыхает в Венеции, Италия. Снежана признавалась, что давно мечтала побывать там.

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