Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка залишається вдома і не їде з країни. Разом із близькими Леся підтримує країну у боротьбі проти окупантів, займається притулком для українців, чиї будинки було зруйновано.
Особливо Леся любить батьків, яких хоч і не часто показує у мережі, але завжди отримує позитивні відгуки шанувальників. Мама та тато Нікітюк живуть у Хмельницькому, куди сама артистка приїжджає на свята та відвідує близьких.
Останні місяці вона провела саме там, тому почала частіше розповідати про домашні справи. На цей раз артистка навіть порадувала чином з татом будинку:
«Вся у тата. У тата сильний купероз. Двічі на тиждень намагаюся робити йому маску. Наношу вітамін С та накриваю альгінаткою. Обличчя помітно краще, судини ховаються! – пише Леся.
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Раніше ведуча публічно засудила мовчання російських колег і "пройшлася" Кіркоровим.
Любитель бренду Dolce & Gabbana неодноразово з'являвся на показі і дивував досить неоднозначними образами. Спочатку Леся обурилася тим, що він продовжує скуповувати речі бренду, а потім засоромила і сам бренд.
Телезірка знову засудила той факт, що скандальному Філіпу продали свої речі дизайнери бренду Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Але Dolce & Gabbana швидко закрили доступ до коментування постів.
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