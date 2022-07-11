Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та переможниця шоу "Танці зі зірками". Також знаменитість працювала хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті. Після початку війни Ілона поїхала з України та деякий час була в Італії. Але все ж таки вирішила повернутися назад в Україну і возз'єднатися з чоловіком. У пари є двоє дітей – син та дочка. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де цього разу показала вміння своєї малечі Валерії.

На кадрах дівчинка стояла біля дверей. Після цього під музику Валерія підняла ногу та взяла її руками. Дівчинка легко хизнулася своїм вертикальним шпагатом.

"Це моя мотивація", - написала Ілона Гвоздєва у сторіс Інстаграм.

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