Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и звезда "Танців з зірками". Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами своего отдыха.

На фото можно увидеть Илону с мужем, а также саму танцовщицу, где она хвастается фигурой в мини-бикини из веревочек. Также пара решила устроить рыбалку и смогла добыть свой трофей.

"Сейчас каждый день – это праздник!!! С момента возвращения из Италии у нас с мужем не было возможности побыть просто так вместе, наедине!", - написала Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какой кайф смотреть на фото вашего тела. Вы роскошная женщина", "Какие красивые и искренние фотографии", "Радуйтесь не на показ. Мира нашей Украине. Тяжело нам в Харькове".

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