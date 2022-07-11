Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками". Также знаменитость работала хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте. После начала войны Илона уехала из Украины и некоторое время была в Италии. Но все же решила вернутся обратно в Украину и воссоединиться с мужем. У пары есть двое детей - сын и дочь. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где в этот раз показала умения своей малышки Валерии.
На кадрах девочка стояла возле двери. После этого под музыку Валерия подняла ногу и взяла ее руками. Девочка без труда хвастнула своим вертикальным шпагатом.
"Это моя мотивация", - написала Илона Гвоздева в сторис Инстаграм.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Тела супружеской пары нашли возле подъезда: кадры трагедии на Днепропетровщине
Расплата не заставила себя ждать: в Киеве любительница путина набросилась на детей, помогавших ВСУ
"ХНР" отменяется, американцы раскрыли реальные планы рф на Харьковскую область: "Четко указывают на..."
Беллуччи нескромно показала фигуру в наряде с кружевами: "Боже, Моника, вам же почти 60"
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в платье с вырезом впечатлила зажигательным танцем
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" разоткровенничалась о своем ужасном состоянии
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" в мини-бикини из веревочек показала настоящую красоту