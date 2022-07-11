Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками". Также знаменитость работала хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте. После начала войны Илона уехала из Украины и некоторое время была в Италии. Но все же решила вернутся обратно в Украину и воссоединиться с мужем. У пары есть двое детей - сын и дочь. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где в этот раз показала умения своей малышки Валерии.

На кадрах девочка стояла возле двери. После этого под музыку Валерия подняла ногу и взяла ее руками. Девочка без труда хвастнула своим вертикальным шпагатом.

"Это моя мотивация", - написала Илона Гвоздева в сторис Инстаграм.

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