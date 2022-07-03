Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Звезда после начала войны уехала с детьми в Италию, но недавно приняла решение вернутся обратно. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами. А недавно Илона признавалась в интервью, что ее муж очень ревнив. А на новых сторис в Инстаграм Гвоздева заинтриговала планами на вечер.
"Всем желаю хорошего воскресенья. Я честно оттанцевала, отработала это утро, и теперь наконец-то мы с мужем вдвоем поедем отдыхать", - сказала Гвоздева.
А на следующих кадрах Илона продемонстрировала, как проводит время с мужем.
"С момента приезда из Италии, это уже вторая попытка побыть наедине с мужем, первая была неудачная. Приехали в отель и выключили свет, воду и закрылся ресторан", - призналась Гвоздева.
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