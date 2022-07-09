Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где в этот раз решила порадовать украинцев танцем.

"Пусть в день семьи каждая женщина будет для своего мужа неповторимым цветком. Спасибо за невероятную песню. В самое сердце", - написала Илона.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Илоночка, ну такая красивая женщина, просто невероятная украиночка. Очень скучаю", "Красавица, это платье вам очень подходит...", "Илона Вы невероятны. Раскрылась как настоящая женщина", "Движения неотразимы. Так и обольщают)))", "Уж сколько лет прошло как я первый раз Вас увидела в проекте, а Вы совсем не меняетесь)) невероятная природная красота".

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