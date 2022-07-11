Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та переможець "Танці з зірками", якому приписували роман із Ксенією Мішиною. Чоловік живе разом із коханою дружиною, зрідка розповідаючи в Інстаграм про своє життя.

А у новому інтерв'ю для "Зіркового шляху" Євген поділився несподіваними подробицями життя після вторгнення Росії.

Український хореограф та танцюрист Євген Кот розповів, що з Києва їхати не захотів навіть під час обстрілу.

«О другій годині дня стало темно, димом затягнуло все. Почали горіти хімічні склади косметичної компанії і заправка, що знаходилася неподалік. Вітер був у наш бік. Вночі у дружини піднялася температура.

Почало стискати груди. Лікарні не працювали, лише приймали поранених. Тоді я зрозумів, що треба їхати. Побачили, що весь автомобіль у попелі. Ми сіли і поїхали».

Після Євген додав, що вмовляв дружину виїхати за кордон, але вона відмовилася.

«Дружина була поруч увесь час, і я розумів, що її захищатиму 100%», — додав Євген.

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