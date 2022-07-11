Евгений рассказал, как переживал первые дни вторжения с женой.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и победитель "Танці з зірками", которому приписывали роман с Ксенией Мишиной. Мужчина живет вместе с любимой супругой, изредка рассказывая в Инстаграм о своей жизни.

А в новом интервью для "Зіркового шляху" Евгений поделился неожиданными подробностями жизни после вторжения рф.

Украинский хореограф и танцор Евгений Кот рассказал, что из Киева уезжать не захотел даже во время обстрела.

«В два часа дня стало темно, дымом затянуло все. Начали гореть химические склады косметической компании и находившаяся неподалеку заправка. Ветер был в нашу сторону. Ночью у жены поднялась температура.

Начало сдавливать грудь. Больницы не работали, только принимали раненых. Тогда я понял, что нужно уезжать. Увидели, что весь автомобиль в пепле. Мы сели, и поехали».

После Евгений добавил, что уговаривал жену уехать заграницу, но она отказалась.

«Супруга была рядом все время, и я понимал, что буду ее защищать 100%», — добавил Евгений.

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