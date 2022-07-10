Як пише Politeka.net , Потап – успішний український артист, а також продюсер. Зірка був одружений із 99-го по 14-й рік на Ірині Горовій. Із найменшого Олексій виховав Наташу, а також Ірина Потапенко народила ще й сина Андрія. Після розлучення Потап зберіг теплі стосунки з минулою родиною та разом із Горовою керує продюсерським центром. Наташа виросла справжньою красунею, а після початку війни зайнялася волонтерством, вирішивши допомагати тваринам. Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Наташа спочатку показала свою фігуру в топіці та шортах, а після цього свої смаколики.

"Маленька історія про те, як я спочатку побачила свій прес, а потім він від мене зникне", - написала Горова.

Фанати поставили понад сотню лайків та написали коментарі:

"Красуня, я теж зараз над це працюю", "Mood: прес пішов відпочити, покинув чат".

Нагадаємо, прийомна дочка потапа підкинула кілька корисних порад.

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