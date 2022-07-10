Как пишет Politeka.net, Потап - успешный украинский артист, а также продюсер. Звезда был женат с 99-го по 14-й год на Ирине Горовой. С самого малого Алексей воспитал Наташу, а также Ирина Потапенко родила еще и сына Андрея. После развода Потап сохранил теплые отношения с прошлой семьей и вместе с Горовой руководит продюсерским центром. Наташа же выросла настоящей красоткой, а после начала войны занялась волонтерством, решив помогать животным. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Наташа сначала показала свою фигуру в топике и шортах, а после этого свои вкусности.
"Маленькая история о том, как я сначала увидела свой пресс, а потом он от меня скроется", - написала Горовая.
Фанаты поставили более сотни лайков и написали комментарии:
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"Красотуля, я тоже сейчас над это работаю", "Mood: пресс ушел отдохнуть, покинул чат".
Напомним, приемная дочь потапа подкинула несколько полезных советов
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа заворожила фигуркой в крошечном топе
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа наглядно показала, что Украину знают все