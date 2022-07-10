Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на шоу, після чого пара зустрічалася, а через деякий час узагалі одружилася. Торік Даша народила первістка – сина, якого назвали Левом.
А нещодавно дружина Добриніна вирушила із сином на відпочинок. Спочатку вони відпочивали у Хорватії, після чого вирушили на гірське озеро до Італії, а потім поїхала до Парижа. І ось подорож Даші закінчилася, після чого вона повернулася до України до чоловіка.
"Одразу стрибнула на ручки, так скучила", - написала Даша, показуючи чоловіка, який відчинив їй двері.
Після цього Квіткова вже знімала чоловіка із дитиною. Лев сидів у тата на руках, поки той його обіймав після тривалої перерви.
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Нагадаємо, "Холостяк" Добринін трепетно звернувся до дружини, яка поїхала за кордон.
А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" зізналася, як відзначатиме свій день народження.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Квіткова отримала по обличчю тортом замість привітання