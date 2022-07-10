Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как встретилась с мужем после длительного расставания.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на шоу, после чего пара встречалась, а через некоторое время и вовсе женилась. В прошлом году Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом.

А недавно жена Добрынина отправилась с сыном на отдых. Сначала они отдыхали в Хорватии, после чего отправились на горное озеро в Италию, а после этого поехала в Париж. И вот путешествие Даши закончилось, после чего она вернулась в Украину к мужу.

"Сразу прыгнула на ручки, так скучила", - написала Даша, показывая мужа, который открыл ей дверь.

После этого Квиткова уже снимала мужа с ребенком. Лев сидел у папы на руках, пока тот его обнимал после длительного перерыва.

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