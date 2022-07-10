Співак Віктор Павлик, який одружений з молодою блогеркою Катою Репяховою, показав, як проводить час із однорічним сином.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився вкотре, обравши в подружжя блогерку Катю Репяхову. Торік у пари з'явився первісток – син, якого вирішили назвати Михайлом. І Катя активно веде блог та показує, як малюк росте. Не відстає і Віктор, який теж на своїй сторінці в Інстаграм часто ділиться кадрами з Михайлом.

А цього разу зірка вирішила показати, як катався з малюком. Віктор був у шортах та футболці, а малюка посадив спереду перед кермом.

"З синочком", - написав Павлик.

Фани відразу почали коментувати публікацію Віктора:

"Які красиві козаки", "Дуже красивий хлопчик у вас", "Красиві", "Круто", "Татусева радість. Бережи Вас Господь !!", "Круто такий милий малюк, щастя здоров'я вам", "Дай боже здоров'я вам" .

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