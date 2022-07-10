Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився вкотре, обравши в подружжя блогерку Катю Репяхову. Торік у пари з'явився первісток – син, якого вирішили назвати Михайлом. І Катя активно веде блог та показує, як малюк росте. Не відстає і Віктор, який теж на своїй сторінці в Інстаграм часто ділиться кадрами з Михайлом.

А цього разу зірка вирішила показати, як катався з малюком. Віктор був у шортах та футболці, а малюка посадив спереду перед кермом.

"З синочком", - написав Павлик.

Фани відразу почали коментувати публікацію Віктора:

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Автобус із призовниками потрапив у масштабну аварію з бензовозом та фурою в росії: що відомо про жертв

"ХНР" скасовується, американці розкрили реальні плани рф на Харківську область: "Чітко вказують на..."

"Холостячка" Огневич несподівано висловилася про таких, як Полякова та Кароль: "Дали нам відпочити"

"Гірко молодятам тричі": Мартиновська та Ярославський з "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі
Показати ще

"Які красиві козаки", "Дуже красивий хлопчик у вас", "Красиві", "Круто", "Татусева радість. Бережи Вас Господь !!", "Круто такий милий малюк, щастя здоров'я вам", "Дай боже здоров'я вам" .

Віктор Павлік Катерина Репяхова

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика показала, на кого більше схожий їхній маленький син

А ще Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика влаштувала показ мод, попросивши допомоги в українців

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика показала, як відволікає маленького сина від подій в Україні