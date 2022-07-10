Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка була одружена з Венсаном Касселем з 99-го по 13-й рік . У пари з'явилися двоє дітей – Діва та Леоні Кассель. Старшій дочці вже 17 років і вона активно пробує себе у модельному бізнесі. А цього разу дівчину покликали на показ Dolce&Gabbana Alta Moda 2022, який проходить у Саудівській Аравії.

Венсан Кассель зробив репост у свій сторіс знімком Діви. Дочка була в прозорій сукні з корсетом і виблискувала на показі.

Фанати під оригінальною публікацією на фан-сторінці дівчини, де були опубліковані знімки, одразу почали лайкати та коментувати образ Діви:

"Красуня", "Вражаюча", "Королева".

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