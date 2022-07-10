Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая была замужем за Венсаном Касселем с 99-го по 13-й год. У пары появились двое детей - Дева и Леони Кассель. Старшей дочери уже 17 лет и она активно пробует себя в модельном бизнесе. А в этот раз девушку позвали на показ Dolce & Gabbana Alta Moda 2022, который проходит в Саудовской Аравии.
Венсан Кассель сделал репост в свой сторис снимком Девы. Дочь была в прозрачном платье с корсетом и блистала на показе.
Фанаты под оригинальной публикацией на фан-страничке девушки, где были опубликованы снимки, сразу начали лайкать и комментировать образ Девы:
"Красотка", "Поразительная", "Королева".
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