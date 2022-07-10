Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка стала популярною після прослуховувань на "Х-факторі". Там учасниця заспівала "Колискову", але Кондратюк не повірив дівчині і подумав, що це фонограма. Але без музики Ніколайчук повторила успіх і цей фрагмент облетів весь Інтернет та зібрав десятки тисяч переглядів. Наразі співачка продовжує займатися творчістю і нещодавно випустила нову пісню "Нікотін" українською мовою.
Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм. Там зірка ділиться не лише анонсами, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість похвалилася фігурою у сукні.
На фото Ніколайчук була у чорній сукні з розрізом від стегна та босоніжках. Зірка сиділа на кріслі подушці і замислилась над питанням.
"Щось із життя в новій реальності. Брати чи ні. Роздумуємо із Сашком, чи потрібні нам у наш домашній бункер такі крісла", - написала зірка.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Автобус із призовниками потрапив у масштабну аварію з бензовозом та фурою в росії: що відомо про жертв
Трагічно закінчилися пошуки 6-річної дитини на Дніпропетровщині: "У зв'язку із виникненням нових..."
Окупанти ракетою зруйнували 5-поверхівку, десятки людей під завалами: подробиці та кадри трагедії
Солістка Go-A Павленко вразила виглядом в Італії: "Куди українку не пусти, всюди соняшники знайде"
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою
А ще Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців