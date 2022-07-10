Зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук у сукні з розрізом від стегна похвалилася стрункими ніжками та поставила питання.

Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка стала популярною після прослуховувань на "Х-факторі". Там учасниця заспівала "Колискову", але Кондратюк не повірив дівчині і подумав, що це фонограма. Але без музики Ніколайчук повторила успіх і цей фрагмент облетів весь Інтернет та зібрав десятки тисяч переглядів. Наразі співачка продовжує займатися творчістю і нещодавно випустила нову пісню "Нікотін" українською мовою.

Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм. Там зірка ділиться не лише анонсами, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість похвалилася фігурою у сукні.

На фото Ніколайчук була у чорній сукні з розрізом від стегна та босоніжках. Зірка сиділа на кріслі подушці і замислилась над питанням.

"Щось із життя в новій реальності. Брати чи ні. Роздумуємо із Сашком, чи потрібні нам у наш домашній бункер такі крісла", - написала зірка.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

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