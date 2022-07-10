Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая стала популярной после прослушиваний на "Х-Факторе". Там участница спела "Колыбельную", но Кондратюк не поверил девушке и подумал, что это фонограмма. Но без музыки Николайчук повторила успех и этот фрагмент облетел весь Интернет и собрал десятки тысяч просмотров. Сейчас певица продолжает заниматься творчеством и недавно выпустила новую песню "Никотин" на украинском языке.
Не забывает Николайчук и об Инстаграм. Там звезда делится не только анонсами, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость похвасталась фигурой в платье.
На фото Николайчук была в черном платье с разрезом от бедра и босоножках. Звезда сидела на кресле подушке и задумалась над вопросом.
"Что-то из жизни в новой реальности. Брать или нет. Раздумываем с Сашей, нужны ли нам в наш домашний бункер такие кресла", - написала звезда.
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Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы
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