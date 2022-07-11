Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка нещодавно виїхала з України до Ізраїлю, розповіла про стосунки зі своїм чоловіком. Коментар пролунав в інтерв'ю для "Зіркового шляху".
Вона зазначила, що ніколи не забороняла своєму колишньому чоловікові В'ячеславу Узєлкову бачитися з дітьми.
"У моїх дітей є мобільний телефон - їм можна дзвонити, з ними можна зустрітися і провести добре час. У них можна питати, "як справи, як тобі допомогти, тобі щось порадити, давай тебе чогось навчу". Робити все, що хоче зі своїми дітьми. Жодних заборон і перешкод взагалі немає", - зізналася вона.
При цьому Марина Боржемська зазначила, що їхні діти Олівія та Роберт нещодавно зустрілися зі своїм батьком і провели разом лише годину.
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"Тобто живучи фактично в одному дворі за останні місяці вони зустрілися лише один раз. Тому я вважаю, що думати про своїх дітей чи щось робити при цьому – це дві різні складові. Я не хочу говорити про нього погано, адже він батько моїх дітей. Але ж я бачу, що вони не мають бажання дуже часто з ним зустрічатися. Навіть після останньої зустрічі з ним вони прийшли без настрою", - додала Марина Боржемська.
Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" несподівано висловилася на адресу своєї родини.
Як Politeka повідомляла, Боржемська зі "Зважені та щасливі" збентежила фотосесією в купальнику.
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