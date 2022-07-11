Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая недавно выехала из Украины в Израиль, рассказала об отношениях со своим мужем. Комментарий прозвучал в интервью для "Зіркового шляху".

Она отметила, что никогда не запрещала своему бывшему мужу Вячеславу Узелкову видеться с детьми.

"У моих детей есть мобильный телефон - им можна звонить, с ними можна встретиться и провести хорошо время. У них можна спрашивать, "как дела, как тебе помочь, тебе что-то посоветовать, давай тебя чему-то научу". Он может делать все, что хочет со своими детьми. Никаких запретов и преград никаких нет", - призналась она.

При этом Марина Боржемская отметила, что их дети Оливия и Роберт, недавно встретились со своими отцом и провели вместе лишь час.

"То есть живя фактически в одном дворе за последние месяцы они встретились лишь один раз. Поэтому я считаю, что думать о своих детях или что-то делать при этом - это две разные составляющие. Я не хочу говорить о нем плохо, ведь он отец моих детей. Но я же вижу, что они не имеют желания очень часто с ним встречаться. Даже после последней встречи с ним, они пришли без настроения", - добавила Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась в адрес своей семьи.

Как Politeka сообщала, Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Также Politeka писала, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что почувствовала вдали от Украины.