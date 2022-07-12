Колишня дружина В'ячеслава Узєлкова вважає, що треба пам'ятати, що в росії є й ті люди, які підтримують Україну та виступають проти війни.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, поміркувала про колективну відповідальність росіян за вторгнення в Україну. Її коментар пролунав в інтерв'ю для "Зіркового шляху".

Так, колишня дружина В'ячеслава Узєлкова вважає, що треба пам'ятати, що в росії є й ті люди, які підтримують Україну та виступають проти війни.

"Є в росії люди, які не згодні з війною. Але вони не виходять на мітинги, а просто беруть і їдуть із країни. Ті, хто має європейську ментальність, обирають інший шлях - вони обирають підтримувати Україну. У мене є багато знайомих росіян, які навіть фінансово допомагають ЗСУ, а також передають гроші для гуманітарки", - зазначає Марина Боржемська.

При цьому вона підтримала рішення щодо візового режиму для росіян.

"Ті люди, які хочуть потрапити в Україну, вони повинні розуміти, що потрібно заповнити документи. Це країна агресор, тому це правильне рішення. Вони повинні нести відповідальність за свою бездіяльність до нашої країни", - вважає Марина Боржемська.

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