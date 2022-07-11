Ольга Мартиновська - відома український шеф-кухар та суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка працює в одному з паризьких ресторанів, а після початку війни зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу Україні разом із Володимиром Ярославським. А на останній захід було запрошено й українську співачку Тіну Кароль. Ольга вирішила поділитись яскравими кадрами виступу артистки, опублікувавши їх у своєму Інстаграмі.

"Як же вона зворушує серце...!!!", - написала Ольга.

На кадрах Кароль була у шикарній білій сукні в підлогу. Зірка стояла на сцені та вражала своїм вокалом.

Варто зазначити, що Ольга займається не лише благодійними вечерями, а й популяризує українську кухню, працюючи над книгами.

Нагадаємо, біда трапилася з Мартинівською з "Майстер Шеф", зірка поділилася трагедією.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.

Також Politeka писала, що Мартиновська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .