Популярний український музикант Сергій Бабкін, який багато гастролює за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист опублікував у своєму мікроблозі кумедне відео з молодшим сином Єлисеєм та продемонстрував, як він співає.

У ролику можна побачити, що Сергій сидить навпочіпки у строкатих широких штанях та білій футболці, він притискає до себе сина. Водночас виконавець та його синочок виконують знамениту українську пісню "Ой, у лузі червона калина". Мало чудово співає, а під кінець тато-артист почав йому підспівувати.

У підписі до публікації Бабкін написав: "У ЄС ця пісня зараз намбер ван! Завжди і скрізь, з перервами в сон. Наше майбутнє в надійних руках! Слава ЗСУ!" Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали обговорювати нове відео на сторінці Сергія: "Яке ж маленьке сонечко! Хорошої, щасливої ​​долі тобі, малюку, під мирним небом України", "Ви – супер", "Клас!", "Супер", "Бабкіни!", "Клас", "Маленьке сонечко", "Прекрасний виступ", "Слава Україні", "Які красиві", "Ви найкращі", "Гарно співаєте", "Які милі".

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