Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла про грабіжників, які до неї дісталися Парижа, поділившись у своєму блозі.

Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, а також суддя проекту "Майстер Шеф". Після початку війни Ольга зайнялася популяризацією української кухні через книги, а також організацією благодійних вечорів із колегою Володимиром Ярославським. Останній такий захід пройшов у Парижі.

Але не обійшлося без події. Як виявилося, злодії дісталися Ольги навіть у столиці Франції. Вони зламали авто шеф-кухарі та забрали всі речі.

"А хтось бере, зламує авто. Забирає останні гроші, карти, сумочки, окуляри, навіть кросівки забрали. Але дякую, що жива. І начебто провалюється земля під ногами. З дому тебе виганяє війна, друга сторона обкрадає", - написала Мартинівська у сторис Інстаграм.

Нагадаємо, біда трапилася з Мартинівською з "Майстер Шеф", зірка поділилася трагедією.

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.

А ще Politeka писала, що Мартинівська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .