Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця проекту "Танці з зірками". Знаменитість є тріумфатором чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу, маючи статус Майстра Спорту. Зараз співачка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила доньку Софію. Ще Санта виховує сина Даніеля, якого народила минулого чоловіка.
Після початку війни Санта виїхала з дітьми до Європи. Якийсь час тому Дімопулос повернулася до Києва без дітей, але знову вирішила вирушити на Захід, а саме до Парижа, як можна зрозуміти за останнім фото, де зірка хвалилася своїм відпочинком в одному із ресторанчиків столиці Франції.
А до цього Санта ділилася сторіс, де відвідала благодійну вечерю з Тіною Кароль, яку організувала шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф".
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Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос зізналася, за ким сумує
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Дімопулос після візиту до Бородянки звернулася до росіян.