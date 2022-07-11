Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців із зірками", показала, як проводить час у Парижі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця проекту "Танці з зірками". Знаменитість є тріумфатором чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу, маючи статус Майстра Спорту. Зараз співачка одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, якому народила доньку Софію. Ще Санта виховує сина Даніеля, якого народила минулого чоловіка.

Після початку війни Санта виїхала з дітьми до Європи. Якийсь час тому Дімопулос повернулася до Києва без дітей, але знову вирішила вирушити на Захід, а саме до Парижа, як можна зрозуміти за останнім фото, де зірка хвалилася своїм відпочинком в одному із ресторанчиків столиці Франції.

А до цього Санта ділилася сторіс, де відвідала благодійну вечерю з Тіною Кароль, яку організувала шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.

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