Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, колишня солістка "Час та Скло". Нещодавно зірка заявила про розлучення з Володимиром Дантесом, одразу після чого заявила про свої стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним. Пару встигли зняти під час їхнього відпочинку в Барселоні і зірка вирішила не приховувати своїх стосунків. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.

А цього разу Надя поділилася селфі. Зірка лежала на килимку і лише частково була у відображенні дзеркала. Дорофєєва зробила селфі, вихваляючись підтягнутою фігурою в топіці.

А до цього співачка поділилася скріном онлайн-дзвінка, де була у сорочці. Зірка сміялася, не соромлячись емоцій.

"Наш звичайний робочий кол (дзвінок, - прим. ред.)", - написала Надя.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як виглядав у студентські роки.

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила зміною іміджу з рожеволосої кокетки у похмуру брюнетку.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва у вузькому боді влаштувала гарячу фотосесію.



