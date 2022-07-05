Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист и экс-муж Нади Дорофеевой. Пара после 10-летних отношений решила развестись. Интересно, что Надя сразу же засветилась с другом семьи Михаилом Кацуриным на отдыхе в Испании. Он тоже развелся со своей женой, а чуть позже Дорофеева официально подтвердила, что они пара. Дантес в это время довольно часто видится с экс-женой Михаила - Дашей.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Дантес показал себя в такси.

"Не успел нормально договорить, уже в такси. Держимся, улыбаемся и побеждаем", - написал Дантес.

После этого Владимир показал, в чем он. Как оказалось, звезде жарко и он решил просто в плавках передвигаться по Киеву.

"Есть такие как я? Я тупо движую по Киеву в плавках", - написал Владимир, показывая себя.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя

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