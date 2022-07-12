Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з красунею Кристиною, з якою офіційно оформив відносини у 2020 році. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де цього разу розповіла про свій стан.
"Я не люблю нити, і нитки...
взагалі в житті звикла в будь-яких умовах шукати позитивні моменти, рухатися вперед, ставити цілі та досягати їх.
Але щиро скажу, що щось пішло не так.
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Тіло ватяне після прочитаних новин, у голові лише питання: коли це скінчиться і нуль ентузіазму та цілей.
Я собі в такому стані не подобаюся, я вам більше скажу, цей стан, я взагалі не про мене, я стільки всього в житті бачила і переживала, але трохи, мабуть, зламалася, тому:
дозволяю собі 7 днів перезавантаження, подорожі та позитивні емоції з подругами!", - написала Крістіна.
Варто зазначити, що відпочити з подругами Крістіна вирішила у столиці Словаччини – Братиславі.
Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук показав, як розважає молоду дружину
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука у модному брючному костюмі показала розкішну фігуру .
Також Politeka писала, що дружина Остапчука у повсякденному вбранні засвітила важливу подію у житті кожної пари