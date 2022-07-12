Жена Владимира Остапчука Кристина решила уехать из Украины, рассказав важном решении в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения в 2020 году. Кристина, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем состоянии.

"Я не люблю ныть, и нити…

вообще в жизни привыкла в любых условиях искать положительные моменты, двигаться вперед, ставить цели и достигать их.

Но честно скажу, что что-то пошло не так.

Тело ватное после прочитанных новостей, в голове только вопрос: когда это кончится и ноль энтузиазма и целей.

Я себе в таком состоянии не нравлюсь, я вам больше скажу, это состояние, я - вообще не обо мне, я столько всего в жизни видела и переживала, но немного, пожалуй, сломалась, поэтому:

позволяю себе 7 дней перезагрузки, путешествия и положительные эмоции с подругами!", - написала Кристина.

Стоит отметить, что отдохнуть с подругами Кристина решила в столице Словакии - Братиславе.

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