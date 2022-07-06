Телеведущий Владимир Остапчук показал, какой подарок приготовила теща, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат сейчас на красотке Кристине. Накануне пара отправилась в гости к теще. Владимир решил в своих сторис Инстаграм показать, какой подарок ему подготовила мама супруги.

"Хочу показать, какую постель приготовила теща, змея. Чего бы так, зай?", - сказал Владимир, обращаясь к Кристине.

На кадрах Владимир показал шикарную кровать с темной постелью, а также супругу, которая была в миниатюрной пижаме.

"Теща сделала подарок", - написал на сторис Владимир.

После этого оказалось, что это постель Андре Тан. Об этом сказал сам модельер в переписке с Владимиром.

"Это постель Андре Тан. Я реально", - написал Тан.

"На секундочку. Королевский подарок от тещи", - написал Владимир.

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