Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат сейчас на красотке Кристине. Накануне пара отправилась в гости к теще. Владимир решил в своих сторис Инстаграм показать, какой подарок ему подготовила мама супруги.
"Хочу показать, какую постель приготовила теща, змея. Чего бы так, зай?", - сказал Владимир, обращаясь к Кристине.
На кадрах Владимир показал шикарную кровать с темной постелью, а также супругу, которая была в миниатюрной пижаме.
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"Теща сделала подарок", - написал на сторис Владимир.
После этого оказалось, что это постель Андре Тан. Об этом сказал сам модельер в переписке с Владимиром.
"Это постель Андре Тан. Я реально", - написал Тан.
"На секундочку. Королевский подарок от тещи", - написал Владимир.
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