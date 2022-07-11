Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова актриса Ганна Саліванчук розповіла про біду, яка з нею сталася, поділившись із українцями.

Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – успішна українська актриса, яка грає у театрі та кіно. Знаменитість одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, від якого народила двох дітей. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу розповіла про проблему, яка її спіткала.

"Це якийсь жах. Коліно так болить, що сил немає. Хотіла сьогодні зняти невеликий кліп. Піднімала собі настрій як могла, але...", - написала Саліванчук у сторіс Інстаграм.

"Чому так тільки знаходиш собі якусь віддушину, тобі відразу це забороняють", - продовжила Ганна.

"День починався весело, закінчився сльозами", - підсумувала зірка у своїх сторіс.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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