Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – успішна українська актриса, яка грає у театрі та кіно. Знаменитість одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, від якого народила двох дітей. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу розповіла про проблему, яка її спіткала.
"Це якийсь жах. Коліно так болить, що сил немає. Хотіла сьогодні зняти невеликий кліп. Піднімала собі настрій як могла, але...", - написала Саліванчук у сторіс Інстаграм.
"Чому так тільки знаходиш собі якусь віддушину, тобі відразу це забороняють", - продовжила Ганна.
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"День починався весело, закінчився сльозами", - підсумувала зірка у своїх сторіс.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.
Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" продемонструвала свою форму та дала українцям пораду
А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал-95" поскаржилася на здоров'я після тренування .