Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український артист, який прославився завдяки "Голосу країни". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупантами. Не забуває артист і про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Лазановський показав стильний образ у джинсах та шкіряній куртці.

"Присів і думаю "як ще більше заробляти грошей, щоб допомогти хлопцям ЗСУ?"

PS Зрозуміють лише адекватні і ті, хто стежить за моєю діяльністю!

Всім іншим "мудрагелям" рекомендую одразу йти...", - написав Лазановський.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Ти великий молодець, ти герой", "І я таке думаю. І головне не переставати і думати і робити постійно! Хоч потроху, але все!", "Здоров'я тобі, ти наш герой", "Сергію, як ви себе відчуваєте, на концертах були нездорові, а потім крапельниці ставили?

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