Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на "Голос країни". Теперь за артистом следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где Сергей регулярно радует своим творчеством и кадрами из личной жизни.

На новых кадрах Сергей был в комбинезоне и шапке. Звезда пел песню, держа в руках украинский флаг.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Креативно. Я только со второго раза вникала в слова", "Очень красиво", "Вау", "Вау о этот вариант мне больше подходит", "Вау, не знала, что песню моих предков можно так переделать. Но как хорошо", "Непревзойденно", "Ты молодец, классные песни, с содержанием, то, что сейчас нам так надо. Продолжай в том есть духе", "Просто без слов. Как всегда к мурашкам. Под такие песни Вскоре победа уже засияет нам".

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