Як повідомляє Politeka.net, український продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) зі сцени в Ізраїлі потролив новими рядками пісні росіян, які вторглися до України зі зброєю в руках.

"Раша забудь про перемогу та ні яких перемовин. Нога в ногу ЗСУ і ТРО з моїм народом. Та яку б не клеїв ти пихату морду, ти назавжди тепер ворог!", - зачитал свій реп Потап.

Відповідний виступ відбувся у Тель-Авіві. Потап виконував свою нову пісню і, судячи з гучних криків, глядачам припала до душі нова пісня виконавця.

Українці в коментарях подякували Потапу за тролінг росіян і відсипали реперу кілька компліментів: "Круто, троль цих кацапів далі", "Потап, ви крутий! Так тримати! Дякуємо за вашу потужну ширу позицію, "Круто! Відчувається потужна енергія в кожному слові! ", "Потапчик спасибі, начебто вдома побувала", "Добре як, тому що накипіло вже".

Нагадаємо, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з лукашенком і путіним.

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