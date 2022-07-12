Как сообщает Politeka.net, украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) со сцены в Израиле потроллил новыми строчками песни россиян, которые вторглись в Украину с оружием в руках.

"Раша забудь про перемогу та ні яких перемовин. Нога в ногу ЗСУ і ТРО з моїм народом. Та яку б не клеїв ти пихату морду, ти назавжди тепер ворог!", - зачитал свой рэп Потап.

Соответствующее выступление произошло в Тель-Авиве. Потап исполнял свою новую песню и судя по громким крикам, зрителям пришлась по душе новая песня исполнителя.

Украинцы в комментариях поблагодарили Потапа за троллинг россиян и отсыпали рэперу несколько комплиментов: "Круто, тролль этих кацапов дальше", "Потап, вы крутой! Так держать! Спасибо за вашу сильную откровенную позицию", "Хорошо, потому что накипело", "Как круто! Чувствуется мощная энергия в каждом слове!", "Потапчик спасибо,вроде дома побывала".

Напомним, что Потап насмешил украинцев пикантными кадрами с лукашенко и путиным.

Как сообщала Politeka, Потап поразил украинцев кадрами, как нужно разбираться с любителями россии.

Также Politeka писала, что Потап показал, что хотят сделать в россии с несогласными, видео.