Продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) жорстко посміявся над олександром лукашенком і володимиром путіним.

На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив кумедне відео, в якому на кадри зустрічей президентів Білорусі і рф наклали звукову доріжку з фільму "50 відтінків сірого". Ролик вийшов дуже пікантним, так як в ньому путін і лукашенко обіймаються, багатозначно переглядаються, один пропонує іншому разом скупатися в морі.

"50 відтінків бульби", - підписав відео Потап.

Українці в коментарях оцінили почуття гумору артиста:

"Боже, які ж кончені!!!! не можу";

"Неприємно навіть дивитися на ці пики";

"Ну такий хіт даремно сюди вставили. Мадонна послала їх до речі!";

"вони говорили що наш президент клоун... ну ну, тепер з кого вся планета ірже";

"Як тепер цей фільм дивитися і не іржати?";

"Ой, фу, яка гидота)";

"Які пристрасті показали";

"А гарячі моменти з червоної кімнати...?";

"Цим би і займалися, якщо нудно жити. Не лізли до нас";

"Якщо твій мужик на тебе дивиться не так як лука на пу-значить це не твій мужик";

"Це найкраще, що я бачила за останній час😂 😂 😂".

Нагадаємо, Потап зухвало поставив Канделакі на місце після її критики на адресу Джолі.

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