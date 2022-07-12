Як пише Politeka.net, Потап - успішний вітчизняний продюсер, який одружений зі співачкою Настою Каменських. А до неї у Олексія була дружина Ірина Горова, з якою перебував у шлюбі 15 років. Пара виховувала двох дітей - Андрія та Наташу, якою Потап був вітчимом. Олексій виховував Наташу з самого малого і залишився у теплих стосунках із падчеркою та після розлучення. Дочка Горова виросла справжньою красунею і зараз активно веде блог в Інстаграм.
А цього разу Наталя вирішила показати, який подарунок їй зробила мати. Падчерка Потапа була зі їстівними намистами на шиї.
"Подарунок від мами Ірини Горової. Хтось пам'ятає такі смачні прикраси", - написала Наташа.
Варто зазначити, що Наталя, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупантом. Горова також волонтерить, збираючи гроші на корм для тварин.
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Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в міні-топіці хизнулася не лише сталевим пресом.
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