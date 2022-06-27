Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский исполнитель и продюсер. С 99-го года знаменитость был женат на Ирине Горовой, у которой была дочь от прошлых отношений - Наташа. Звезда ее воспитал с самого малого, а после развода в 2014 году остался в хороших отношениях. У Ирины и Алексея также есть совместный сын Андрей. Наташа выросла настоящей красоткой и обожает тату. У нее уже более 40 рисунков, но это не останавливает девушку.

Не забывает Наташа и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила показать свои кулинарные таланты.

"Когда настанет день,

закончится война,

соберу я всех близких,

мы выпьем до дна

чтобы хоть как-то отвлечься от нынешних новостей намедитировала такой пирог", - написала Горовая.

Фанаты поставили более сотни лайков и написали комментарии:

"Скажи рецепт", "Что за ням", "Красота".

Напомним, приемная дочь Потапа впечалила видом в платье со шляпкой даже Дорофееву

Также Politeka сообщала, что пока Потап за границей, его экс-жена Горовая внесла изменения в их бизнес

А еще Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой



