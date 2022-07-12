Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", де протягом 15 років співала разом із Вікторією Сміюхою. Після розпаду групи Слава активно зайнялася сольною кар'єрою і вже встигла випустити кілька хітів. А після початку війни Камінська вирушила з дітьми до Нідерландів, де перебуває і досі. Зірка зазначила, що поїхала туди, бо там немає спеки влітку. Увечері потрібно одягати куртку, і їй це підходить.

А на нових кадрах в Інстаграмі Слава показала, як займалася спортом. Зірка лежала на килимку, одягнувши топік і шортики.

"Скоро сарделька перетвориться на людину", - написала Камінська на сторіс Інстаграм.

Нагадаємо, Камінська в Нідерландах засвітилася в компанії кучерявого красеня.

А ще Politeka повідомляла, що Камінська після трагедії у Кременчуці звернулася до росіян.

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