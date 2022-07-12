Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", де протягом 15 років співала разом із Вікторією Сміюхою. Після розпаду групи Слава активно зайнялася сольною кар'єрою і вже встигла випустити кілька хітів. А після початку війни Камінська вирушила з дітьми до Нідерландів, де перебуває і досі. Зірка зазначила, що поїхала туди, бо там немає спеки влітку. Увечері потрібно одягати куртку, і їй це підходить.
А на нових кадрах в Інстаграмі Слава показала, як займалася спортом. Зірка лежала на килимку, одягнувши топік і шортики.
"Скоро сарделька перетвориться на людину", - написала Камінська на сторіс Інстаграм.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Екс-дружина Узєлкова Боржеська зізналася, як змінилися стосунки дітей із їхнім батьком: "Вони прийшли без настрою..."
17-річна донька Моніки Беллуччі у прозорій сукні та з корсетом не залишила шансів чоловікам: "Королева"
"Холостячка" Огневич несподівано висловилася про таких, як Полякова та Кароль: "Дали нам відпочити"
Нагадаємо, Камінська в Нідерландах засвітилася в компанії кучерявого красеня.
А ще Politeka повідомляла, що Камінська після трагедії у Кременчуці звернулася до росіян.
Також Politeka писала, що Слава Камінська показала, як виглядала до "НеАнгелів" та популярності