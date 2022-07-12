Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", где на протяжении 15 лет пела вместе с Викторией Смеюхой. После распада группы Слава занялась активно сольной карьерой и уже успела выпустить несколько хитов. А после начала войны Каминская отправилась с детьми в Нидерланды, где находится и по сей день. Звезда отметила, что уехала туда, так как там нет жары летом. Вечером нужно одевать куртку и ей это подходит.
А на новых кадрах в Инстаграм Слава показала, как занималась спортом. Звезда лежала на коврике, надев топик и шортики.
"Скоро сарделька превратится в человека", - написала Каминская в сторис Инстаграм.
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