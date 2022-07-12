Як повідомляє Politeka.net , днями Оля Полякова зізналася, коли з дітьми виїжджала з України, то просила прикордонників, щоб вони випустили Вадима.

"Мій чоловік і не збирався їхати, але ми колись під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю", - розповіла Оля в ефірі "Ранку з Україною".

Але її чоловік нікуди не поїхав та дозволу на виїзд не дали. Проте в мережі почала поширюватися інформація про те, що чоловік все ж таки з родиною возз'єднався і спокійно дивився концерт дружини в Празі.

Полякова поспішила відповісти: "Мій чоловік виїхав за нами 29 червня. У свій день народження! Він привіз нас додому! І я говорила про це в інтерв'ю. Всім привіт, дуже бридко мені зараз спостерігати ситуацію, як зараз якісь паблики поширюють інформацію, як мій чоловік був закордоном, а я розповідаю, що ні.

Прошу вас, люди, не розповсюджуйте гівно на вентилятор, гидко на це дивитися! І, до речі, з 29 червня мій чоловік має право виїжджати з країни, тому що йому виповнилося шістдесят років. Привітайте мене! А всі, хто розганяє хейт і пише неправду - закрийте роти та йдіть в *опу.

А ще мій чоловік в Україні і нікуди не збирається, можете зустрітися з ним особисто. Він уміє з такими розмовляти. Подивлюся, які ви сміливі” – відреагувала Полякова.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.