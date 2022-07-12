Как сообщает Politeka.net, на днях Оля Полякова призналась, когда с детьми выезжала из Украины, то просила пограничников, чтобы они выпустили и Вадима.

"Мой муж и не собирался уезжать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью", — рассказала Оля в эфире "Ранку з Україною".

Но ее супруг никуда не уехал и разрешение на выезд не дали. Тем не менее в сети начала распространяться информация о том, что супруг все же с семьей воссоединился и спокойно смотрел концерт жены в Праге.

Полякова поспешила ответить: "Мой муж выехал за нами 29-го июня. В свой день рождения! Он привез нас домой! И я говорила об этом в интервью. Всем привет, очень мерзко мне сейчас наблюдать ситуацию, как сейчас какие-то паблики распространяют информацию, как мой муж был заграницей, а я рассказываю, что нет.

Прошу вас, люди, не распространяйте говно на вентилятор, противно на это смотреть! И кстати, с 29 июня мой муж имеет право выезжать из страны, так как ему исполнилось шестьдесять лет. Поздравьте меня! А все, кто разгоняет хейт и пишет неправду - закройте рты и идите в *опу.

А еще, мой муж в Украине и никуда не собирается, можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими разговаривать. Посмотрю, какие вы смелые" - отреагировала Полякова.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.