Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов – успішний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А цього разу Юрій вирушив на зустріч із військовими, взявши з собою Дашу Астаф'єву та Світлану Тарабарову. Кадри Горбунов розмістив у себе на сторінці в Інстаграм.

"Чергова поїздка до наших Захисників та Захисниць з концертом!! Скільки мужності, відваги та патріотизму у цих людей! Дякую за теплу зустріч та емоції! Дякую за простоту та щирість!! Слава вам! Слава Україні!!!", - написав Юрій у публікації.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Треба йти в контрнаступ, нікого не жалимо і вибиваємо противника з усіх територій", "Збираємо максимум зусиль і в бій!!! Повинні зняти і вигнати окупантів з налою землі до осені!!

Нагадаємо, Горбунов розбурхав зустріччю з "Тайрою", звільненою з полону.

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов показав українку, яка пройшла через пекло.

Також Politeka писала, що Горбунов їдко посміявся з провальної реклами про утилізацію .



