Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Юрий отправился на встречу с военными, взяв с собой Дашу Астафьеву и Светлану Тарабарову. Кадры Горбунов разместил у себя на страничке в Инстаграм.

"Очередная поездка к нашим Защитникам и Защитницам с концертом!! Сколько мужества, отваги и патриотизма у этих людей! Спасибо за теплую встречу и эмоции! Спасибо за простоту и искренность!! Слава вам! Слава Украине!!!", - написал Юрий в публикации.

Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Надо идти в контрнаступление, никого не жалим и выбиваем противника со всех территорий", "Собираем максимум усилий и в бой!!! Должны снять и выгнать оккупантов с налой земли до осени!! Итого к победе!!!".

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