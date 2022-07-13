Модель та актриса змогла з'явитися на показі та найкращим чином привернула увагу.

Моніка Беллуччі - легендарна італійська актриса і модель, яка з гордістю представила на модному показі свою старшу дочку Діву. Причому поява моделі в ролі гордої мами одразу звернула увагу шанувальників на себе.

На Сицилії в італійському місті Сіракузи Моніка приїхала до показу Dolce & Gabbana haute couture. А для виходу в мережі обрала чорний брючний костюм, не забувши звично показати і декольте з мереживом, на якому часто робить акценти.

«Моніка, муза Дольче та Габбана, прийшла на святкування 10-річчя Haute Couture і вийшла на подіум слідом за своєю старшою дочкою Дівою» – сказано у підписі.

Шанувальники оцінили образ: «Так надихає️❤️; не можна припинити цю розкіш; знову закохаюся 😍🌹; божевілля солодке, красуня; вік взагалі не перешкода; Міс принцеса мені подобається твій голос ❤; іншим можна повчитися».

Раніше Венсан Кассель зробив репост у свій сторіс знімком Діви. Дочка була в прозорій сукні з корсетом і виблискувала на показі.

Фанати під оригінальною публікацією на фан-сторінці дівчини, де були опубліковані знімки, одразу почали лайкати та коментувати образ Діви:

"Красуня", "Вражаюча", "Королева".

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