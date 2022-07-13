Модель и актриса смогла появиться на показе и лучшим образом привлекла внимание.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая с гордостью представила на модном показе свою старшую дочь Деву. Причем появление модели в роли гордой мамы сразу обратило внимание поклонников на себя.

На Сицилии в итальянском городе Сиракузы Моника приехала специально к показу Dolce & Gabbana haute couture. А для выхода в сети выбрала черный брючный костюм, не забыв привычно показать и декольте с кружевами, на котором часто делает акценты.

«Моника, муза Дольче и Габбана, пришла на празднование 10-летия Haute Couture и вышла на подиум вслед за своей старшей дочерью Девой» - сказано в подписи.

Поклонники оценили образ: «Так вдохновляет️❤️; нельзя прекратить эту роскошь; снова влюбляюсь😍🌹; безумие сладкое, красавица; возраст вообще не помеха; Мисс принцесса мне нравится твой голос ❤; другим можно поучиться».

Ранее Венсан Кассель сделал репост в свой сторис снимком Девы. Дочь была в прозрачном платье с корсетом и блистала на показе.

Фанаты под оригинальной публикацией на фан-страничке девушки, где были опубликованы снимки, сразу начали лайкать и комментировать образ Девы:

"Красотка", "Поразительная", "Королева".

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