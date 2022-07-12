Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – успішний український співак. Нещодавно знаменитість одружився на молодій красуні Каті Репяхової. Торік у пари з'явився первісток – син, якого назвали Михайлом. Після початку війни Катя поїхала з малюком до Ізраїлю, де була деякий час, але вже повернулася назад до України.

Зараз Михайлу рік і як можна зрозуміти, у малюка зараз активно лізуть зуби. Катя всерйоз стурбувалася цим фактом, показуючи сина.

"У Мішусті дуже напухлі четвірки", - написала Репяхова.

Після цього Катя показала ліки, які купила для малюка. Репяхова вирішила взяти заспокійливе для зубів, які у дитини лізуть.

"Мишуся зовсім розклеївся", - написала Катя у новому сторісі.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика влаштувала показ мод, попросивши допомоги в українців.

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